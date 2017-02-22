В сельском клубе Башкирии крутили старые фильмы с новыми названиями Фото: Книжная палата РБ В сельском клубе Башкирии крутили старые фильмы с новыми названиями Фото: Книжная палата РБ

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Чем можно занять вечерний досуг в Илишево и почему в местном клубе давали старые картины под новыми названиями, выяснила газета «Красная Башкирия» в феврале 1937 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«В Илишевском районном центре есть клуб. Но пользы от него для жителей мало», — сообщает газета. Как выяснилось, большую часть времени клуб оставался закрытым. В помещении было очень холодно. Открывался сельский клуб раз в неделю, а то и реже, только для киносеансов. «Новые кинокартины бывают очень редко, и горе-администраторы пускаются на такой трюк: старую картину дают под новым названием», — узнали в издании.

В целом клуб был неплохой. В нем имелся пустующий зал, который легко можно было приспособить для библиотеки. «Районная библиотека обитает неизвестно где», — сетует автор статьи. «Чем занимается заведующий этой библиотекой, сказать трудно, но хорошую книгу достать в районе еще труднее», — отмечает он.

В этом же номере газета опубликовала письмо колхозника Морозова, в котором он выразил чувство обиды за своих товарищей. Сельчанин сообщил, что «за хорошую подготовку экспонатов к сельскохозяйственной выставке бирский земельный отдел обещал премии заведующему фермой Климину и двум агрономам». С тех пор прошло более трех месяцев, а премий так и не выдали, напомнили в газете.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.