В Башкирии снизилось количество преступлений, в том числе особо тяжких

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане по итогам 2016 года общее число официально зарегистрированных преступлений снизилось на 7,9 процента. В структуре общей преступности сократилось количество совершенных убийств, случаев причинения тяжкого вреда здоровью, снизилось число разбойных нападений, грабежей, а также краж всех форм собственности. Отчет о состоянии правопорядка представил на заседании Госсобрания РБ временно исполняющий обязанности министра внутренних дел по региону, генерал-майор юстиции Виктор Михайлов.

В прошлом году органами внутренних дел республики установлены виновные в совершении 35 тысяч уголовно наказуемых деяний, в том числе более 5,5 тысячи — категории тяжких и особо тяжких. Глава ведомства сообщил о создании специальных подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и вопросам миграции, улучшении ситуации в этих сферах, повышении эффективности работы по пресечению деятельности организованных групп и преступных сообществ.

Виктор Михайлов обозначил необходимость внесения дополнений в действующее законодательство по материальному стимулированию деятельности народных дружин, активно участвующих в охране общественного порядка. В настоящее время в региональный реестр общественных объединений правоохранительной направленности входят 399 народных дружин численностью 7820 человек. В 2016 году с их участием пресечено свыше семи тысяч административных правонарушений, раскрыто 150 преступлений.

За прошедший год пресечено свыше 350 тысяч административных правонарушений. Снизилось количество ДТП на автодорогах и улицах республики — зарегистрировано более 4,5 тысячи происшествий. В них погибли 516 участников дорожного движения, свыше пяти тысяч получили ранения. По вине несовершеннолетних произошло 119 ДТП, два ребенка погибли и свыше 100 пострадали.

Врио министра внутренних дел региона обратил внимание на проблему, связанную с неправомерными действиями при банкротстве предприятий различных форм собственности, и предложил урегулировать эти моменты внесением соответствующих изменений в Уголовный кодекс. Пристальное внимание правоохранители уделяют и борьбе с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции. В минувшем году наблюдалась динамика увеличения числа преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних членами их семей. «Нередко возникают ситуации, когда требуется незамедлительное изъятие детей из семьи при непосредственной угрозе их жизни и здоровью. А в соответствии с Семейным кодексом РФ это могут сделать только органы опеки и попечительства. В вечернее время, выходные или праздничные дни, когда специалисты органов опеки и попечительства не работают, инспекторам по делам несовершеннолетних приходится идти на нарушение закона. Также в законодательстве РФ отсутствует норма, позволяющая привлекать к уголовной ответственности граждан, жестоко обращающихся с несовершеннолетними, проживающих в семье, но не являющимися их родителями или иными законными представителями. Фактически органам внутренним дел невозможно привлечь к уголовной ответственности отчима или мачеху несовершеннолетнего, бабушку или дедушку, например, за систематическое лишение сна и пищи, выдворение из дома, оскорбление человеческого достоинства, моральное унижение. В связи с этим предлагаем внести на федеральный уровень рассмотрение вопроса о внесении изменений в Семейный кодекс РФ в части предоставления права органам внутренних дел производить изъятие детей самостоятельно», — сказал Виктор Михайлов.