В Башкирии туристический поток увеличился на 25 процентов Фото: compastour-ufa.ru В Башкирии туристический поток увеличился на 25 процентов Фото: compastour-ufa.ru

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В 2016 году турпоток в республике увеличился на 25 процентов и составил 1,4 млн человек, без учета посетителей горнолыжных курортов и самостоятельных путешественников (т.н. «дикарей»). Об этом сообщил на итоговой коллегии руководитель Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму Вячеслав Гилязитдинов. По данным Росстата, по итогам 2016 года объем услуг гостиниц составил 6,2 млрд рублей (1 место в ПФО, 5 в РФ, рост 142 процента к уровню 2015 года). Объем санаторно-оздоровительных услуг — 5,1 млрд (1 место в ПФО, 6 в РФ, рост 103 процента). Объем туристских услуг — 5,9 млрд рублей (2 место в ПФО, 7 место в РФ, минус 0,6 процента к уровню 2015).

«В прошлом году в целом по стране туристический рынок показывал снижение, а в Башкортостане, Краснодарском крае, Крыму и Московской области – повышение», — отметил руководитель ведомства.