В Башкирии ветераны и дети сразились в шашках с пятикратной чемпионкой мира Фото: Федерация международных шашек РБ









В Башкирии ветераны и дети сразились в шашках с пятикратной чемпионкой мира Фото: Федерация международных шашек РБ

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Накануне в селе Красная Горка, административном центре Нуримановского района, пятикратная чемпионка мира по международным шашкам Тамара Тансыккужина приняла участие в открытии соревнований среди ветеранов и детей, посвященных Дню защитника Отечества.

В районном доме культуры собрались почти 70 человек, 35 из них сразились в интеллектуальном поединке с выдающейся чемпионкой.

Перед началом состязания Тамара Тансыккужина рассказала о шашечных делах в республике, о предстоящем со 2 по 12 марта в Уфе финале Кубка мира по международным шашкам.

Заместитель главы администрации Нуримановского района по социальным вопросам Миляуша Ахтамьянова, председатель районного комитета по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Марсель Рахматуллин рассказали о развитии шашечного спорта в районе, пожелали участникам спортивной удачи, победного настроения.

Среди участников соревнований были и члены районной сборной, которая многократно побеждала среди сельских муниципальных районов в командном Кубке Башкортостана по русским шашкам в зачет Республиканских спортивных игр «Башкортостан за здоровый образ жизни».

Почетной ничьей с многократной мировой и европейской чемпионкой добились Шамиль Ильманов из села Павловка и Анвар Мустафин из села Истриково. Их Тамара Тансыккужина наградила книгами по шашкам с личным автографом.

Организовали соревнования и визит Тансыккужиной председатель Совета ветеранов Нуримановского района Долорес Хамматова и председатель Совета ветеранов Красногорского сельсовета Фаниль Камиуллин, сообщили в Федерации международных шашек РБ.