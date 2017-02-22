В Уфе показатель строительства жилья снизился на семь процентов Фото: ИА "Башинформ" В Уфе показатель строительства жилья снизился на семь процентов Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В столице Башкортостана в 2016 году построено свыше 768 тысяч квадратных метров жилья. Этот показатель к уровню 2015 года снизился на семь процентов. Глава администрации города доложил депутатам Горсовета о положении дел в сфере капитального строительства.

Снижение темпов строительства стало следствием общей ситуации в экономике. Основная доля введенного в строй жилья — 57 процентов, или 438 тысяч квадратных метров — приходится на многоэтажное строительство.

Мэр Уфы акцентировал внимание на том, что городу требуется ежегодный ввод жилья не менее 800 тысяч квадратных метров. Была отмечена важность применения комплексного подхода к застройке территорий, при котором одновременно с жилыми домами строятся социальные объекты и дороги. В качестве положительного примера уфимский градоначальник назвал застройку микрорайонов «Дема-8», «Дема-9» и «Полесье» в микрорайоне Инорс.

Актуальным для города остается строительство социальных объектов. В 2016 году строились одновременно четыре школы, три из них будут введены в эксплуатацию уже в этом году.