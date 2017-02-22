Рост индекса промышленного производства в Уфе обеспечили семь из 11 отраслей Фото: Олег Яровиков Рост индекса промышленного производства в Уфе обеспечили семь из 11 отраслей Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Индекс промышленного производства по итогам 2016 года в Уфе достиг 100,7 процента. Рост показателя обеспечили семь из 11 отраслей. Среди них: производство электрооборудования, резиновых и пластмассовых изделий, пищевых продуктов, производство машин и оборудования. Отчет об итогах деятельности администрации Уфы за 2016 год представлен в среду, 22 февраля, депутатам Горсовета.

В то же время темп роста отгруженной продукции составил 96,5 процента. Замедление в мэрии объяснили снижением темпов роста российской экономики под воздействием внутренних макроэкономических и геополитических факторов.

В нефтеперерабатывающей промышленности, на долю которой приходится 55 процентов объема отгруженной продукции, это привело к переориентации нефтяных компаний с экспорта «темных» нефтепродуктов на более привлекательный экспорт нефти.

Объем отгруженной продукции собственного производства промышленных предприятий в Уфе достиг 665 млрд рублей, что составляет более половины республиканских объемов производства. По данному показателю среди городов-миллионников Уфа показала второй результат, пропустив вперед только Омск.

Как отметил столичный градоначальник, достичь данного результата по объему отгруженной продукции удалось благодаря взвешенной политике руководителей большинства уфимских предприятий. Так, Уфимское моторостроительное производственное объединение направило на реконструкцию и техническое перевооружение более 6 млрд рублей. В этом году планируется увеличить эту сумму до 16 млрд рублей. Инвестиции предприятия «Уфагормолзавод» за последние три года превысили 550 млн рублей.

Финансовый результат деятельности уфимских предприятий увеличился на три процента и превысил 114 млрд рублей.