Башкирии в 2017 году выделено 29 млн рублей для перевода ЕГЭ в технологический формат Фото: Олег Яровиков Башкирии в 2017 году выделено 29 млн рублей для перевода ЕГЭ в технологический формат Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Башкортостану в 2017 году выделено 29 млн рублей для перевода ЕГЭ в технологический формат. Это будет сделано для 50 процентов пунктов приема экзаменов, то есть будут оборудованы 1000 аудиторий, сообщила министр образования РБ Гульназ Шафикова на заседании ведомственной коллегии.

«Компьютеров, сканеров и принтеров в школах республики станет больше. Это важно для дальнейшего развития электронного образования, тем более что республиканская Ассоциация электронного образования в прошлом году объявлена одним из пилотов в апробации проекта Минобрнауки РФ «Современная цифровая образовательная среда», — отметила министр.

Комментируя результаты государственной итоговой аттестации в 2016 году, Гульназ Шафикова сказала, что в сравнении с 2015 годом, они стали лучше.

«Увеличился средний балл почти по всем предметам, стало больше высокобалльных результатов и меньше — неудовлетворительных. Но в целом картина по республике остается статичной: в 33 муниципалитетах результаты ЕГЭ по большинству предметов ниже республиканских, а в 24 — выше. Высокое качество сдачи ЕГЭ показали Туймазинский район, город Октябрьский и Кировский район Уфы», — привела данные глава ведомства.

Доля учащихся, не получивших аттестаты, также снизилась до одного процента после сентябрьских пересдач. Практически все из пересдававших не справились с математикой базового уровня, поэтому в школах стоит обратить внимание на качество прохождения промежуточной аттестации, обратилась к коллегам Гульназ Шафикова.

«В 2016 году математику базового уровня с первого раза не смогли сдать 370 выпускников. Причину этого стоит поискать в объективности школьного оценивания знаний учеников, — подчеркнула глава ведомства. — В 2017 году перед нами стоит задача — довести количество неудовлетворительных оценок по ЕГЭ до 0 процентов, отсутствия сентябрьского этапа пересдач. Для решения данных задач объективную работу необходимо провести на этапе допуска к ГИА».

Министр напомнила, что в марте-апреле будут проведены республиканские контрольные работы в шестых и восьмых классах по русскому языку и математике.

«Это делается для того, чтобы выявить пробелы в организации образовательного процесса задолго до начала подготовки к государственной итоговой аттестации, уйти от репетиторства и выстроить систему непрерывной оценки качества образования каждого ученика на всех этапах обучения на республиканском уровне», — пояснила Гульназ Шафикова.

Важным фактором успешности прохождения ГИА глава ведомства назвала саму организацию процедуры ЕГЭ.

«В прошлом году по оценке Рособрнадзора Башкортостан впервые вошел в «зеленую зону», показав максимальную за все годы объективность, создание достаточных условий и минимальное количество нарушений. Немаловажную роль в этом сыграли наша слаженная работа по психологической подготовке детей и их родителей, проводимые акции, такие как «ЕГЭ с родителями», «Тренировочные ЕГЭ». Их необходимо продолжать, проводить такие же акции с выпускниками девятых классов», — сказала министр.