В Уфе подвели итоги законодательной деятельности за минувший год

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УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

22 февраля в Уфе на первом в этом году заседании парламента подведены основные итоги деятельности Государственного Собрания в период двух сессий прошедшего года.

Как отметил Председатель Государственного Собрания — Курултая республики Константин Толкачёв, в 2016 году законотворческая деятельность была направлена на законодательное обеспечение развития государственно-правовой сферы, экономики и повышение уровня и качества жизни жителей региона. Было проведено 12 пленарных заседаний, рассмотрено 173 законопроекта, принято 138 законов и 292 постановления.

Важными задачами деятельности парламента стало принятие законодательных актов, нацеленных на укрепление конституционных основ республики, формирование институтов гражданского общества, реализацию мер социальной поддержки населения. Так, были приняты базовые законы об участии республики в проектах государственно-частного партнерства, о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, приемных семьях для граждан пожилого возраста и инвалидов, а также по два новых закона в сферах административно-территориального устройства республики и бюджетной политики.

Во многие сферы законодательства были внесены изменения, направленные на улучшение жизни населения региона, на совершенствование законодательства в сфере экономики Башкортостана. Новации произошли в сфере природопользования, в области лесных отношений, были приняты законодательные акты в целях решения приоритетных вопросов развития образования и культуры.

Было проведено более 130 заседаний постоянных комитетов Госсобрания. Предварительно рассмотрены и подготовлены заключения по ста семидесяти трем законопроектам, поступившими от субъектов права законодательной инициативы. В 2016 году парламент Башкортостана подготовил 23 законодательные инициативы, внес в Государственную Думу 12 законопроектов, направленных на совершенствование федерального законодательства. 11 проектов законодательных инициатив было направлено на предварительную экспертизу в Совет законодателей РФ при Федеральном Собрании. Четыре законопроекта, внесенные депутатами из Башкортостана, были одобрены российским парламентом и обрели статус федеральных законов.

«Мы можем констатировать, что действующие законы Республики Башкортостан становятся важным фактором, способствующим последовательному социальному и экономическому развитию региона. В предстоящий период нашей деятельности парламент Башкортостана будет руководствоваться положениями Послания Главы Башкортостана Государственному Собранию — Курултаю республики на 2017 год, в котором обозначены приоритеты законотворческой работы депутатского корпуса. В период весенней сессии 2017 года нам предстоит реализовать большой объем мероприятий как по рассмотрению новых законопроектов, так и по доработке принятых ранее в первом или втором чтениях», — подчеркнул Константин Толкачёв.