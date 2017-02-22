В Уфе «КамАЗ» протаранил пять машинФото: группа «БашДТП»/ Тимур Абдуллин
В Уфе «КамАЗ» протаранил пять машин
В Уфе «КамАЗ» протаранил пять машинФото: группа «БашДТП»/ Тимур Абдуллин
УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Уфе «КамАЗ» протаранил пять машин. Массовое ДТП произошло 22 февраля в микрорайоне Сипайлово. По информации очевидца, опубликовавшего фотографии в группе «БашДТП» «ВКонтакте», «КамАЗ» снес «ГАЗель», смял «Киа» и зацепил «Хонду», «Ниву» и «УАЗ». Предполагаемая причина аварии — отказ тормозов у виновника случившегося.
Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
Свидетели ДТП предостерегают участников движения о затруднении движения в данном микрорайоне.