В Уфе в благотворительном проекте «Научи меня летать» участвует российский хореограф Николай Реутов

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УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе проходит культурный благотворительный проект «Научи меня летать» под руководством известного российского балетмейстера, актера и режиссера Николая Реутова. В рамках первой (зимней) сессии запланирован пятидневный мастер-класс по современной хореографии и интенсив-лаборатория по созданию пластического спектакля. Результат февральских занятий под названием «Наш номер 1» предстанет на суд уфимской публики 23 февраля в 15.00 на Малой сцене татарского театра «Нур».

Особенностью спектакля организаторы называют сводный состав актеров уфимских театров: Молодежного театра, Татарского театра «Нур», Русского театра драмы и студийцев творческого развития фонда К. Хабенского. В спектакле принимает участие группа «Орхидея», где занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья.

Во второй (летней) сессии данного проекта будет создан спектакль «Научи меня летать». Вырученные средства от спектакля пойдут на образовательные и медицинские цели благотворительных фондов республики.

25 февраля студия «Хахачу» приглашает всех желающих на детский мастер-класс «День рождения Нюши», который проведет актриса Театра имени Ленсовета Светлана Письмиченко, чьим голосом говорит Нюша из популярного российского мультсериала «Смешарики». Мероприятие состоится в творческих пространствах «Фактуры» лайфстайл-центра «Башкирия», начало в 15.00.

Организатор образовательного проекта — Уфимская студия творческого развития «Хахачу» и Благотворительный фонд «Оперение» Константина Хабенского при содействии депутата Горсовета, мецената Артура Хазигалеева. Партнером проекта выступил Республиканский центр современной драматургии и режиссуры.