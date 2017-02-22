В Уфе акушеры и рентген-хирурги провели уникальную операцию - ВИДЕО Фото: автор | Видео: Ксения Калинина, Мирон Доровских





















В Уфе акушеры и рентген-хирурги провели уникальную операцию - ВИДЕО Фото: автор

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе акушеры и рентген-хирурги в хирургическом отделении Республиканской клинической больницы имени Г.Г. Куватова (РКБ) провели уникальную операцию.

«РКБ — это учреждение, в котором оказывается высококвалифицированная, специализированная и высокотехнологическая медицинская помощь. Акушерское отделение принимает на родоразрешение пациенток со всей республики, имеющих самые сложные проблемы со здоровьем и осложнения, создающие зачастую угрозу жизни женщины, сопряженные с очень большой кровопотерей во время родов», — рассказала заместитель главного врача по акушерству-гинекологии РКБ Марина Мухамадиева.

На сегодняшний день в больнице внедрена и оказывается помощь акушерским пациенткам совместно с рентген-хирургами. То есть здесь проводятся операции двумя бригадами.

«В РКБ находятся пациентки из районов республики и из Уфы. Если у беременной есть патология, осложнения, которые требуют родоразрешения в стационаре третьего уровня, каким мы и являемся, то мы принимаем их независимо от места проживания. Предлежание плаценты выявляется на любых сроках беременности, но в основном на ранних», — отметила врач.

В Башкортостане такая операция проводится бесплатно только в Республиканской клинической больнице имени Куватова.

Операция проводилась 29-летней жительнице Балтачевского района. У женщины это уже вторые роды. Врачи диагностировали центральное предлежание плаценты. Иными словами, плацента располагалась в её организме так, что создавала препятствие для естественных родов.

«При отделении плаценты возникает очень сильное кровотечение, которое создает угрозу для жизни. У женщины патологию обнаружили на ранних сроках беременности. Пациентку прислали из района заблаговременно. Мы её наблюдали, лечили осложнения, возникавшие в процессе беременности. Сейчас она достигла доношенного срока и поэтому мы её родоразрешаем», — рассказала Марина Мухамадиева.

В операции были задействованы три акушера-гинеколога, два рентген-хирурга, врач-анестезиолог, врач-трансфузиолог, две операционные медсестры и две медсестры-анестезистки, два врача-неонатолога и две детские медсестры.

Пациентка во время операции находилась в сознании.

О том, как прошла операция, в чем её уникальность, а также кто родился у пациентки, и что чувствовали врачи перед принятием сложных родов, читайте в «Общественной электрогазете».