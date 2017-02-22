В Орджоникидзевском районе Уфы ввели в строй шесть многоквартирных домов Фото: neg-ufa.ru В Орджоникидзевском районе Уфы ввели в строй шесть многоквартирных домов Фото: neg-ufa.ru

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Орджоникидзевском районе Уфы ввели в строй шесть многоквартирных домов — 1581 квартира общей площадью 114,3 тысячи кв. м, общей стоимостью 4 млрд рублей (в 2015-м: 900 квартир площадью 69,8 тысячи кв. м, стоимостью 2,7 млрд). Также на территории муниципалитета приняты в эксплуатацию 175 домов индивидуальных застройщиков, общей площадью 15,3 тысячи кв. м.

В 2016 году приняты в эксплуатацию шесть производственных и социальных объектов, в том числе реконструкция здания бывшей столовой с надстроем этажа для библиотеки УГНТУ, трехэтажная автомобильная стоянка на 460 машиномест на ул. М. Горького.

«Всего ввод жилья в 2016 году составил 129,6 тысячи кв. м, в 2015-м — 79,7 тысячи кв. м, рост составил 62,6 процента», — подытожили в муниципалитете.