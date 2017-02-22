Новые детсады и школы в Башкирии будут строить исходя из демографической ситуации Фото: Олег Яровиков Новые детсады и школы в Башкирии будут строить исходя из демографической ситуации Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Новые детские сады и школы в республике будут строить только исходя из демографической ситуации, заявил в ходе расширенного заседания коллегии Министерства образования РБ заместитель Премьер-министра Правительства РБ Салават Сагитов.

«Если это перспективный населенный пункт, конечно, будем строить, но пустующих зданий быть не должно, — отметил вице-премьер. – В 2016 году по федеральной программе в Башкортостане возвели две школы: в Стерлитамаке и Федоровском районе».

Продолжая тему строительства образовательных учреждений, Салават Сагитов отметил, что проекты надо соизмерять с возможностями. В частности, это касается бассейнов.

«Длительность урока – 45 минут, из них 15 — уходит на переодевания, 15 минут дети проводят в воде и столько же сохнут. У них просто не хватит времени научиться плавать. А между тем наши физкультурно-оздоровительные комплексы загружены не на 100 процентов. Вот их и надо использовать», — считает заместитель Премьер-министра Правительства РБ.

Салават Сагитов напомнил, что в 2017 году Башкортостану выделят 773 миллиона рублей на строительство двух новых школ в Уфе: в микрорайонах «Дема-8» и «Колгуевский».

Еще один вопрос, на который обратил внимание вице-премьер, олимпиадное движение школьников.

«Сравнивая с соседними регионами, Пермью, Екатеринбургом, при всем нашем потенциале, количество учащихся, которые побеждают в олимпиаде, значительно уступает. Министерству образования республики необходимо совместно поработать с ведущими вузами. Должна быть программа целенаправленной работы в этом направлении», — подчеркнул Салават Сагитов.

Не менее важная тема – подготовка рабочих кадров.

«Прошедший на прошлой неделе Региональный чемпионат WorldSkills и JuniorSkills обнажил и еще раз показал те проблемы, на которые мы должны обращать пристальное внимание. Многие из участников, приехавшие на соревнования, посмотрев на задания, признались, что не справятся с ними, — сказал Салават Сагитов. — В ближайшие месяцы нужно разработать программу развития наших ссузов. Средне-специальные учебные заведения должны стать значимыми звеньями в системе образования республики».

Кроме этого, вице-премьер обратил внимание на то, что с каждым годом число тех, кто окончил вуз, растет.

«Сегодня не хватает людей не с высшим образованием, а серьезных выпускников наших техникумов, у которых есть профессия. В Японии, Германии 22 процента людей имеют высшее образование, все остальные — квалифицированные рабочие. Нам необходимо донести, прежде всего, до родителей, что высшее образование – не есть условие успеха человека в жизни. И детям объяснить, что рабочий – это не только тот, кто стоит у станка, он сам пишет программы и потом работает по ним. WorldSkills – это мировой уровень, к которому мы должны стремиться. В соответствии с данными Минобрнауки РФ, из всех выпускников СПО РФ только 500 соответствуют мировому уровню, в республике один человек: студент Сибайского многопрофильного профессионального колледжа Рафаэль Яхин, принявший участие в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Камнетесное дело»», — привел данные Салават Сагитов.