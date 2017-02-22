В Башкирской академии госслужбы и управления – новый ректор
УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.
Распоряжением Главы Башкортостана Рустэма Хамитова ректором Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирская академия государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан» назначен Ильгиз Кызыргулов.
Кызыргулов Ильгиз Раянович родился 4 ноября 1976 года в деревне Байгужа Ишимбайского района. Окончил Башкирский государственный университет. Доктор физико-математических наук.
Трудовую деятельность начал в 2001 году ассистентом кафедры теоретической физики Башкирского государственного университета.
В 2003–2006 годах – старший преподаватель, доцент кафедры теоретической физики Башкирского государственного университета.
В 2006 году – главный специалист отдела образования и науки Аппарата Правительства Республики Башкортостан.
В 2006–2009 годах – проректор по учебной работе и связям с общественностью Стерлитамакской государственной педагогической академии имени З. Биишевой.
В 2009–2010 годах – начальник Управления по контролю и надзору в сфере образования при Министерстве образования РБ.
В 2010–2011 годах – директор Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета.
В 2011–2012 годах – ректор Стерлитамакской государственной педагогической академии имени З. Биишевой.
В 2012–2013 годах – проректор по воспитательной работе Башкирского государственного университета.
В 2013–2015 годах – проректор по учебной работе Башкирского государственного университета.
В 2015–2017 годах – директор Нефтекамского филиала Башкирского государственного университета.