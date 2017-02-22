В Башкирии успешно реализуется программа по переселению из аварийного жилья Фото: Олег Яровиков В Башкирии успешно реализуется программа по переселению из аварийного жилья Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане успешно реализуется программа по переселению из аварийного и ветхого жилья. Участникам программы предоставляют аналогичную по площади квартиру, но только в новом доме.

В общей сложности предстоит расселить почти 28 тысяч человек. На реализацию программы понадобилось более 14 млрд рублей. Финансирование ведется из федерального, республиканского и местного бюджетов.

«На сегодняшний момент программа по переселению из аварийного и ветхого жилья реализована на 75 процентов. У нас есть все основания рассчитывать на то, что данная программа завершится в срок», — прокомментировал заместитель председателя Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Егор Родин.

В Уфе, в Кузнецовском затоне, для жильцов аварийных и ветхих домов построено пять многоэтажек. Первый дом встретит жильцов уже в марте, остальных обещают заселить в начале лета, сообщает телеканал «БСТ».

Как сообщало агентство «Башинформ», в Сибае завершается реализация федеральной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. На днях ключи от новых квартир получили еще 12 семей. Они будут проживать в новом доме по ул. Заки Валиди, 47.

До конца марта запланирован ввод в эксплуатацию еще двух домов по улице Островского, в которых куплено 12 квартир для граждан из аварийного и ветхого жилья.

«Благодаря реализации программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья, в Сибае приобретено 703 квартиры общей площадью 37 тысяч квадратных метров. Новоселье справили за эти годы более 1,7 тысячи человек», — рассказал агентству «Башинформ» глава администрации Сибая Халит Сулейманов.

В Чишминском районе республики реализацию программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья планируют завершить в III квартале текущего года. К этому времени намечен ввод в эксплуатацию в Чишмах четырехэтажного дома на улице Западная, 1. Стены дома уже возведены, ведется монтаж кровли.

С вводом в эксплуатацию очередного социального дома в Чишминском районе будет полностью решен вопрос по переселению граждан из аварийного жилья.