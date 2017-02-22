25 и 26 февраля уфимцев приглашают на ярмарки выходного дня Фото: Ксения Калинина 25 и 26 февраля уфимцев приглашают на ярмарки выходного дня Фото: Ксения Калинина

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе 25 и 26 февраля состоятся очередные сельскохозяйственные ярмарки. Приобрести овощи, мед, мясо, молочную и другую продукцию можно будет в четырех районах башкирской столицы.

В Демском районе 25 февраля сельскохозяйственная ярмарка пройдет на проезжей части автодороги по ул. Правды — от ул. Таллинской до ул. М. Джалиля и на проезжей части автодороги по ул. Ухтомского — от ул. Правды до ул. Островского.

В этот же день торговля развернется в Советском районе — на площади перед Дворцом молодежи.

В Октябрьском и Орджоникидзевском районах 25 и 26 февраля ярмарки пройдут на аллее по ул. Рыльского и на площади перед ДК им. Орджоникидзе, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.