Мэрия Уфы опубликовала график уборки дворов на 23 февраля
УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Администрация Уфы опубликовала график комплексной уборки дворов с применением спецтехники на 23 февраля.
В Октябрьском районе очистка снега с применением спецтехники будет проходить на ул. Б. Бикбая, 24, 24/1, 24/2, 31, 36, 36/1, 38; ул. М. Рыльского, 20; ул. Ю. Гагарина, 54/1, 54/2, 56; ул. Ак. Королёва, 18, 22.
В Орджоникидзевском районе комплексная уборка дворов будет производиться по следующим адресам:
ул. Первомайская, 4а; ул. Попова, 25; ул. 40 лет Октября, 5; ул. Кольцевая, 94; ул. Блюхера, 12/2; ул. Кольцевая, 207; ул. Российская, 62; ул. Ш. Руставели, 27/1; ул. Дмитрова, 242, 244, 246, 248; ул. Российская, 11; ул. Ульяновых, 11/3.