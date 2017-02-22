В Уфе проходит заседание республиканского парламента Фото: Олег Яровиков В Уфе проходит заседание республиканского парламента Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе открылось 39-е заседание Госсобрания Башкортостана. В повестку дня вошел 41 вопрос.

Председатель Госсобрания Константин Толкачёв представляет доклад «О состоянии законодательства Республики Башкортостан в 2016 году». В повестке дня — отчет министра внутренних дел по Башкортостану о состоянии правопорядка в регионе и об основных результатах деятельности подчиненных органов внутренних дел за 2016 год.

17 вопросов связаны с проектами республиканских законов. В окончательном чтении планируется принять 14 законопроектов. В первом чтении планируется принять три проекта закона. Предложена к рассмотрению одна законодательная инициатива в Госдуму — проект закона «О внесении изменения в статью 67.1 Федерального закона «Об исполнительном производстве», внесенная Комитетом по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию. Предметом обсуждения также станут 10 проектов федеральных законов и ряд кандидатур на должности мировых судей отдельных судебных участков Республики Башкортостан.