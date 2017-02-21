Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Башкирии уходит в отставку Фото: ГТРК «Башкортостан» Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Башкирии уходит в отставку Фото: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по РБ Виктор Гурьев уходит на заслуженный отдых.

«Виктор Михайлович покидает нас по выслуге лет. От управления ему вручили подарок, проводили на пенсию на прошлой неделе. Он действительно заслужил свою отставку, так как отдал следствию многие годы», — прокомментировала агентству «Башинформ» отставку коллеги старший помощник руководителя следственного управления СКР по РБ, полковник юстиции Светлана Абрамова.

В ведомстве не сообщили, кто возглавит первый отдел, однако уже известно, что это будет выходец из управления Следственного комитета по Кировской области.

«Руководители таких отделов назначаются только через Москву. Заявление Виктор Гурьев уже подал. Есть федеральный приказ, что заявление об отставке принято», — отметили в СКР по РБ.