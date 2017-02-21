В Уфе падает снег с крыш Фото: Эльмира Сабирова, Олег Яровиков



В Уфе падает снег с крыш Фото: Эльмира Сабирова, Олег Яровиков

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Уфимцы жалуются на снег, который падает с крыш. В Уфе постепенно становится теплее — дороги сегодня покрылись кашей из снега, а автомобилисты стараются убрать свои автомобили из-под крыш домов — снег сходит большими пластами. В агентство «Башинформ» очевидцы присылают первые фото – сосульки и снег пробивают окна машин.

Между тем, своевременное очищение крыш жилых домов от снега и наледи входит в обязанности управляющих компаний. За крыши частных домов отвечают собственники жилья, административных зданий – владелец или ответственные за него лица. Таким образом, если снег свисает с крыши над подъездом, необходимо звонить в коммунальные службы. Их задача — обеспечить безопасность жильцов.

Как отметили в одной из управляющих компаний, зачастую автовладельцы сами виноваты: они не смотрят за своими автомобилями, ставят их в неположенные места, даже там, где установлены знаки «возможен сход снега». Они на это не обращают внимания, а когда снег повреждает их машины, начинают искать виноватых.