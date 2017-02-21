В Уфе проходят противопаводковые учения Фото: Олег Яровиков В Уфе проходят противопаводковые учения Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе проходят противопаводковые учения. Тренировку проводит МЧС России.

Согласно вводной, 21 февраля в Ленинском районе города произошло подтопление и частичное разрушение дорожных сетей. Данная ситуация возникла из-за резкого повышения температуры и обильного таяния снега и льда на реке Белой. Частные дома и придомовые территории оказались частично подтоплены. В район условного подтопления были направлены силы «Аварийно-спасательной службы РБ», уфимского пожарно-спасательного гарнизона, оперативная группа ГУ МЧС по РБ, подвижный пункт управления, аэромобильная группировка. Подготовлены пункты временного размещения.

В республике ежегодно разрабатывается комплекс мероприятий, направленный на обеспечение безопасного пропуска паводковых вод, отметили в Правительстве РБ. К реагированию в период весеннего половодья сформирована группировка сил и средств Башкирской территориальной подсистемы РСЧС в составе более 7,5 тысячи человек и свыше 1,5 тысячи единиц техники и плавсредств. Работа по проведению безаварийного паводка 2017 года спланирована и организована, работает республиканская противопаводковая комиссия.

Для снижения рисков образования ледяных заторов, по указанию Госкомитета РБ по ЧС, администрации муниципалитетов запланировали превентивные мероприятия по мониторингу уровня рек и ослаблению ледяного покрова путем его чернения и распиловки. Мероприятия по эвакуации пострадавшего населения спланированы в полном объеме, подготовлены к развертыванию пункты временного размещения. С населенными пунктами в зоне возможных затоплений оповещение будет организовано с использованием региональной системы централизованного оповещения и средств массовой информации.