Футбольный клуб «Уфа» подписал контракт с защитником сборной Словении Фото: сайт футбольного клуба «Уфа» Футбольный клуб «Уфа» подписал контракт с защитником сборной Словении Фото: сайт футбольного клуба «Уфа»

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Футбольный клуб «Уфа» заключил контракт с защитником Бояном Йокичем. Трудовое соглашение с игроком рассчитано на 1,5 года с возможностью продления еще на один сезон, сообщается на сайте клуба.

Боян Йокич родился в городе Крань на северо-западе Словении. Карьеру начинал в команде «Триглав» из родного города. В возрасте 19 лет перешел в клуб «Горица», с которым в 2006 году выиграл чемпионат Словении.

После этого Йокич был куплен французским клубом «Сошо». В январе 2010 года словенец был отдан в аренду итальянскому «Кьево» и помог тому избежать вылета из серии «А». Летом 2010 года итальянский клуб выкупил у «Сошо» права на Йокича.

После трех сезонов в «Кьево» в 2013 году перешел в испанский клуб «Вильярреал». В 2016 году Йокич отправился в клуб Чемпионата Футбольной лиги Англии «Ноттингем Форест», за который провел 20 матчей.

В настоящее время Йокич является основным левым защитником национальной сборной, за которую он провел уже более 80 матчей.