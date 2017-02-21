Уфимский железнодорожный вокзал на один день превратился в открытую общественную приемную Фото: ИА «Башинформ» Уфимский железнодорожный вокзал на один день превратился в открытую общественную приемную Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

На Уфимском железнодорожном вокзале прошел традиционный «День пассажира».

«Это открытая общественная приёмная, обратившись в которую, уфимцы и гости города могли сообщить свои предложения, замечания и задать вопросы представителям Башкортостанской пригородной пассажирской компании», — сообщили в пресс-службе транспортной организации.

В основном вопросы и пожелания были связаны с удобством графика движения электропоездов, рельсовых автобусов и организацией новых пригородных маршрутов, предоставлением льгот и скидок пенсионерам и учащимся.

Напомнили пассажирам и о мобильном приложении «Пригород», с помощью которого можно очень быстро купить билет на пригородные поезда, посмотреть актуальное расписание и получить информацию о стоимости проезда. Приложение состоит из нескольких модулей и позволяет сохранять купленные билеты на мобильном устройстве, отправлять их на указанный при оформлении заказа e-mail, просматривать часто используемые маршруты и историю покупок в личном кабинете.

Через приложение можно оформить квитанцию на провоз велосипедов, животных и багажа, направить отзыв о качестве предоставляемых в пригородном сообщении услуг с помощью функции «Книга жалоб».