Ректор Уфимского авиационного университета — победитель конкурса «Ректор года» Фото: Олег Яровиков Ректор Уфимского авиационного университета — победитель конкурса «Ректор года» Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Ректор Уфимского государственного авиационного технического университета Николай Криони признан победителем конкурса «Ректор года-2016» в номинации «Наука в вузе», сообщили в пресс-центре УГАТУ.

Конкурс проводится издательским домом «Панорама» и журналом «Ректор вуза». Победителей определяет экспертный совет, в состав которого входят представители Минобрнауки России, Общероссийского профсоюза образования и редакционного совета журнала.

На звание победителя в шести номинациях претендовали 26 руководителей высших учебных заведений. Помимо Николая Криони, лучшими признаны: в номинации «Управление вузом» — Алевтина Черникова (Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»); в номинации «Международное сотрудничество» — Владимир Филиппов (Российский университет дружбы народов (РУДН); в номинации «Инновационное развитие университета» — Сергей Косенок (Сургутский государственный университет); в номинации «Партнерство вузов и работодателей» — Борис Якимович (Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова); в номинации «Воспитательная работа» — Александр Денисов (Новосибирский государственный аграрный университет).

Справка. Николай Криони — доктор технических наук, профессор, автор и соавтор свыше 180 научных и учебно-методических трудов, в том числе четырех монографий, пяти учебных пособий, авторских свидетельств на изобретения, патентов. Награждался медалями ВДНХ СССР. Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.