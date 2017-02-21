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21 февраля Вторник

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В России могут ограничить оплату наличными

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В России могут ограничить оплату наличными Фото: Олег Яровиков

В России могут ограничить оплату наличными Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Минэкономразвития и Министерство финансов России обсуждают способы борьбы с теневой экономикой при помощи ограничения оплаты крупных покупок наличными. Об этом сообщают «Известия».

Среди рассматриваемых мер — запрет на выдачу зарплат наличными, ограничения на оплату наличными крупных покупок. К примеру, автомобилей, квартир и предметов роскоши. Предполагается введение муниципального налога с дифференциацией по типу платежа.

Для стимулирования к переходу на оплату по безналичному расчету ведомства обсуждают возможность снижения ставки НДС для платежей.

Предложения могут войти в план правительства по повышению темпов роста экономики в 2018-2024 годах.

В Минфине от комментариев отказались, а в МЭР на запрос издания по существу не ответили.

Как ранее писали «Известия», министр финансов Антон Силуанов заявил на съезде партии «Единая Россия», что надо вернуться к вопросу ограничения расчетов наличными, если сумма покупки превышает 2 млн рублей.

Однако первый вице-премьер Игорь Шувалов, курирующий финансово-экономический блок, заявил спустя несколько дней, что правительство этот вопрос не обсуждает.

По его словам, тенденция к сокращению наличных платежей присутствует во всем мире, но у России тут «особая история»: люди крайне настороженно относятся ко всему, что связано с денежными знаками, — обмен это или ограничение. Безналичность войдет в обиход каждой семьи сама собой, заявил первый вице-премьер.

Теги: финансы,Минэкономразвития,Минфин,оплата наличными
 
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