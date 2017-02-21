Глава комитета Госдумы выступил за право сдавать ЕГЭ на родном языке - СМИ

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Руководитель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов выступил за право сдавать ЕГЭ на родном языке. Парламентарий считает, что нужно законодательно закрепить данное право, сообщает РИА Новости.

«Официально заявляю свою личную позицию как человека и как депутата. Я поддерживаю, чтобы у ребенка было право, законодательно закрепленное право, сдавать экзамен на родном языке. Это не значит — обязательство, это право», — сказал депутат на пресс-конференции, приуроченной к отмечаемому 21 февраля Международному дню родного языка.

В то же время, добавил он, возникают другие вопросы, которые также нужно решать: подготовка к экзамену, подготовка преподавателей, а также КИМов (контрольно-измерительных материалов).

Международный день родного языка (International Mother Language Day) был провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается ежегодно 21 февраля для содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию.

Эта дата была выбрана в знак памяти событий 21 февраля 1952 года, когда в городе Дакка, столице Бангладеш, от пуль полицейских погибли студенты — участники демонстрации в защиту своего родного языка бенгали, который они требовали признать одним из государственных языков страны.