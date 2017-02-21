Команда Башкирского медуниверситета завоевала первое место на Международной олимпиаде в Кыргызстане Фото: пресс-служба БГМУ







Команда Башкирского медуниверситета завоевала первое место на Международной олимпиаде в Кыргызстане Фото: пресс-служба БГМУ

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Студенческая команда Башкирского государственного медицинского университета завоевала первое место на I Международной олимпиаде по микробиологии, вирусологии и иммунологии в Бишкеке. Олимпиада проходила в Кыргызской государственной медицинской академии имени И.К. Ахунбаева и была посвящена памяти профессора, основателя КГМА Б.Я. Эльберта.

В олимпиаде участвовали 12 команд из девяти вузов России, Казахстана и Кыргызстана. Россию представляла команда БГМУ «Micros» под руководством профессора, доктора медицинских наук Марселя Туйгунова и доцента, кандидата медицинских наук Лилии Рафиковой.

Студенты БГМУ показали высокие результаты как в теоретических (ответы на вопросы), так и практических конкурсах: работа с микроскопом и питательными средами. Ректор КГМА, профессор, д.м.н. И.О. Кудайбергенова вручила победителям кубки и грамоты, а также благодарственные письма руководителям вузов участников олимпиады. Участники Международной олимпиады отметили необходимость проведения подобных мероприятий, которые выявляют уровень образования в региональных учебных заведениях и способствуют налаживанию дружественных межвузовских контактов.

«На следующий день была проведена экскурсия по городу Бишкеку, организована поездка в Киргизский государственный природный парк «Ала-Арча» и поход в музей пластинации КГМА, основанный Гюнтером фон Хаггенсом. Вечером состоялось посещение русского драматического театра им. Ч. Айтматова. Поездка в Киргизию оказалась очень насыщенной и запоминающейся, — рассказали участники команды БГМУ. — Выражаем благодарность ректору БГМУ, члену-корреспонденту РАН, профессору, доктору медицинских наук В.Н. Павлову за возможность участвовать в мероприятиях подобного масштаба, и коллективу кафедры микробиологии и вирусологии — за отличные знания и подготовку».