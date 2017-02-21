В Уфе состоится сырная ярмарка Фото: Минсельхоз РБ В Уфе состоится сырная ярмарка Фото: Минсельхоз РБ

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе 22 февраля состоится очередная сырная ярмарка республиканских производителей.

Как сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РБ, башкирские сыровары предложат уфимцам самую разнообразную продукцию.

Среди них — тугоплавкий сыр для жарки халуми, греческий сыр фета, сыр с белой плесенью, сычужный полутвердый сыр из цельного козьего молока и козий кумыс, рассольные полутвердые копченые сыры, итальянские сыры, а также Ларимар с голубой плесенью, Реблошон Блю с мытой красно-голубой коркой, деревенская сметана и зерненый творог.

Организаторы ярмарки — Госкомитет РБ по торговле и защите прав потребителей, ГКУ «Испытательный центр» и Министерство сельского хозяйства Башкортостана.

Место проведения ярмарки — ул. Жукова, 37.