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21 февраля Вторник

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В Башкирии оформить пособия и субсидии можно на региональном портале госуслуг

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Жители Башкортостана могут оформить пособия и субсидии в электронном виде на региональном портале государственных услуг.

В настоящее время на портале можно получить в электронном виде шесть госуслуг по предоставлению мер социальной поддержки. Речь идет о субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг; социальном пособии для отдельных категорий малоимущих граждан; ежемесячном пособии по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Кроме того, на портале можно оформить единовременное пособие при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному медицинскому страхованию на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством; ежемесячное пособие отдельным категориям многодетных семей; пособие имеющим детей семьям студентов и аспирантов.

Как пояснили в Минтруде РБ, такой механизм предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде особенно удобен для тех, кто зарегистрирован в муниципальных районах республики, а проживает в городах.

Теги: портал госуслуг,пособия,субсидии
 
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