В Уфе пройдет Всероссийский конкурс-фестиваль джазовой музыки «Желтые ботинки»

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

25-26 февраля в Уфе пройдет VI Всероссийский детский и юношеский конкурс-фестиваль джазовой музыки «Желтые ботинки». В оргкомитет фестиваля поступило более 100 заявок от юных музыкантов из Башкортостана, Екатеринбурга и Москвы. Фестиваль проводится по четырем номинациям: «солист вокального жанра», «солист инструментального жанра», «вокальный ансамбль», «инструментальный ансамбль».

25 февраля состоятся выступления участников фестиваля и конкурсный отбор. 26 февраля в Детской музыкальной школе №4 будут подведены итоги конкурса, состоится церемония награждения победителей фестиваля и большой гала-концерт с участием всех конкурсантов.

В составе жюри: художественный руководитель Эстрадно-джазового оркестра Башгосфилармонии, саксофонист, композитор и аранжировщик Олег Касимов (председатель жюри); джазовая певица, лауреат международных и всероссийских джазовых фестивалей, старший преподаватель Уфимского училища искусств и Уфимского института искусств им. З. Исмагилова Ирина Оськина; известная джазовая пианистка, преподаватель УУИ и УГИИ Алина Кругликова; заслуженный работник культуры РБ и РФ, директор музыкальной школы №4 Уфы Александр Чернов. В жюри фестиваля работает также директор Уфимского джаз-клуба Лилия Прокофьева. Среди участников конкурса она выбирает будущих резидентов клуба и вручает им именные сертификаты.

Мероприятие состоится в Детской музыкальной школе № 4 (ул. Белякова, 27). Соучредителями конкурса являются Фонд социального, культурного и экономического развития Уфы «Общественный фонд развития города», Уфимский джаз-клуб, Детская музыкальная школа №4, объединение подростковых клубов «Йэшлек», МБОУ ДО ЦТ «Калейдоскоп». Директор фестиваля — композитор и педагог по вокалу Лилия Баярс.

Справка. Всероссийский детско-юношеский фестиваль джазовой музыки «Желтые ботинки» проводится в Уфе с 2008 года и собирает участников из Татарстана, Свердловской области, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Москвы. «Желтые ботинки» получили известность далеко за пределами Российской Федерации. В I фестивале участвовал конкурсант из США Тони Карапетян. В 2013 году на IV фестиваль в качестве председателя жюри была приглашена из Финляндии джазовая певица Бьянка Моралес. Более подробная информация о VI конкурсе-фестивале «Желтые ботинки» представлена на его официальном сайте.