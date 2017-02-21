В Башкирии стала известна самая продаваемая модель подержанного автомобиля Фото: Олег Яровиков В Башкирии стала известна самая продаваемая модель подержанного автомобиля Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

На основе исследования вторичного авторынка в январе 2017 года аналитики «Автостат Инфо» составили рейтинг наиболее емких региональных рынков. Лидером рейтинга по-прежнему остается Москва. Самой востребованной моделью на московском рынке подержанных авто стал Ford Focus. Эта же модель пользуется популярностью и в Московской области — второе место в рейтинге.

На третьем месте — Краснодарский край. Бестселлером местного рынка здесь стала Lada 2107. Четвертую строчку рейтинга занимает Санкт-Петербург, где самым продаваемым автомобилем стал Ford Focus. Замыкает пятерку Омская область. Лидером продаж на омском рынке в январе стала Toyota Corolla. Шестое место в рейтинге самых продаваемых машин с пробегом — Свердловская область. Наибольшим спросом здесь пользуется Lada 2114.

Башкортостан занимает седьмое место в январском Топ-10 — 8,8 тысячи проданных автомобилей. При этом самой востребованной моделью, как и в Свердловской области, стала 2114. За месяц в республике продан 461 автомобиль такой модели.

На восьмом месте — Ростовская область, где лидером продаж является Accent производства «ТагАЗа».

Девятую и десятую строчки рейтинга заняли, соответственно, Новосибирская и Челябинская области. По данным «Автостат Инфо», первое место на новосибирском рынке автомобилей с пробегом занимает Toyota Corolla, на челябинском рынке лидирует Lada 2110.