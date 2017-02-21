В Башкирии школьники едва не задушили шарфом пятиклассника Фото: соцсети В Башкирии школьники едва не задушили шарфом пятиклассника Фото: соцсети

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане школьники едва не задушили шарфом пятиклассника. Информация об инциденте, случившемся 18 февраля в школе №32 Стерлитамака, появилась в одной из групп «ВКонтакте». По словам матери пострадавшего ребенка, двое сверстников на перемене душили ее сына шарфом.

В учебном учреждении, по словам женщины, классный руководитель попросил никуда не обращаться, а отсидеться дома.

Мать с ребенком в тот же день обратились в травмпункт, где им сказали, что если бы шарф был не таким мягким и толстым, то произошло бы удушение. Женщина написала заявление в полицию.

«Заявление в полицию поступило. Сейчас по данному факту подразделением по делам несовершеннолетних проводится проверка», — сообщил агентству «Башинформ» руководитель пресс-службы МВД по РБ Максим Родионов.

От руководства школы комментарий получить пока не удалось.