В Башкирии школьники едва не задушили шарфом пятиклассника Фото: соцсети
В Башкирии школьники едва не задушили шарфом пятиклассника
В Башкирии школьники едва не задушили шарфом пятиклассника Фото: соцсети
УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Башкортостане школьники едва не задушили шарфом пятиклассника. Информация об инциденте, случившемся 18 февраля в школе №32 Стерлитамака, появилась в одной из групп «ВКонтакте». По словам матери пострадавшего ребенка, двое сверстников на перемене душили ее сына шарфом.
В учебном учреждении, по словам женщины, классный руководитель попросил никуда не обращаться, а отсидеться дома.
Мать с ребенком в тот же день обратились в травмпункт, где им сказали, что если бы шарф был не таким мягким и толстым, то произошло бы удушение. Женщина написала заявление в полицию.
«Заявление в полицию поступило. Сейчас по данному факту подразделением по делам несовершеннолетних проводится проверка», — сообщил агентству «Башинформ» руководитель пресс-службы МВД по РБ Максим Родионов.
От руководства школы комментарий получить пока не удалось.