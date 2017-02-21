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21 февраля Вторник

Уфа   °

В Уфе Молодежный театр подготовил специальную программу ко Дню защитника Отечества

КУЛЬТУРА

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В честь Дня защитника Отечества 22 и 23 февраля в Национальном молодежном театре РБ им. М. Карима башкирская и русская труппы сыграют спектакль «Загир, Гульшат и ключи от Берлина». Постановка режиссера Мусалима Кульбаева создана на основе произведений Мустая Карима разных лет: прозы, публицистики, воспоминаний.

«Предпраздничная дата, 22 февраля, выбрана неспроста. Артисты сыграют спектакль в 15.00, чтобы его могли посетить школьники и студенты», — пояснила пресс-секретарь театра Дарья Ольхова.

23 февраля в 20.00 состоится традиционный «Квартирник» на Камерной сцене. Это совместный проект Молодежного театра и радиостанции «Шансон». Тема вечера — «У солдата выходной...». Гости проекта окунутся в армейскую атмосферу: они исполнят под гитару вместе с музыкантами и ведущими знакомые всем песни.

Теги: День защитника Отечества,Молодежный театр
 
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