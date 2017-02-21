Баскетболисты «Уфимца» уступили в двух домашних матчах майкопскому «Динамо-МГТУ» Фото: БК «Уфимец»
Баскетболисты «Уфимца» уступили в двух домашних матчах майкопскому «Динамо-МГТУ»
Баскетболисты «Уфимца» уступили в двух домашних матчах майкопскому «Динамо-МГТУ» Фото: БК «Уфимец»
УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Баскетбольный клуб «Уфимец» провел второй домашний поединок с майкопским «Динамо-МГТУ» в чемпионате третьей российской Суперлиги.
На этот раз преимущество гостей было ощутимее — 73:61. Провальной для хозяев площадки оказалась четвертая четверть.
Уфимский клуб пропустил майкопцев на четвертую позицию, став пятым.
2-3 марта «Уфимец» сыграет против «АлтайБаскета» в Барнауле.