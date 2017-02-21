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21 февраля Вторник

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Баскетболисты «Уфимца» уступили в двух домашних матчах майкопскому «Динамо-МГТУ»

СПОРТ

Баскетболисты «Уфимца» уступили в двух домашних матчах майкопскому «Динамо-МГТУ» Фото: БК «Уфимец»

Баскетболисты «Уфимца» уступили в двух домашних матчах майкопскому «Динамо-МГТУ» Фото: БК «Уфимец»

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Баскетбольный клуб «Уфимец» провел второй домашний поединок с майкопским «Динамо-МГТУ» в чемпионате третьей российской Суперлиги.

На этот раз преимущество гостей было ощутимее — 73:61. Провальной для хозяев площадки оказалась четвертая четверть.

Уфимский клуб пропустил майкопцев на четвертую позицию, став пятым.

2-3 марта «Уфимец» сыграет против «АлтайБаскета» в Барнауле.

Теги: баскетбол
 
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