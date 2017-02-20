В школах могут появиться уроки профориентации с рассказами о востребованных специальностях Фото: Олег Яровиков В школах могут появиться уроки профориентации с рассказами о востребованных специальностях Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Представители молодежного парламента при Госдуме РФ обратились в Министерство образования и науки с просьбой ввести в школах курс профориентации. По их мнению, сегодня слишком много выпускников выбирают профессии, не востребованные на рынке труда. К примеру, идут учиться на юристов и экономистов, тогда как в стране наблюдается острая нехватка инженерных и рабочих кадров. В Министерстве образования готовы рассмотреть обращение, а также развивать систему профессиональной ориентации школьников, сообщают «Известия».

Председатель молодежного парламента при Госдуме РФ депутат Наталья Кувшинова обратилась в Министерство образования и науки с письмом на имя министра Ольги Васильевой. В нем она просит ведомство ввести в школах занятия по профессиональной ориентации учеников. Как пояснила изданию депутат, такая идея появилась после проведенного молодежным парламентом всероссийского теста на профориентацию.

«Мы тестировали школьников с 8 по 11 классы и пришли к неутешительным выводам: несмотря на перенасыщение рынка труда юристами и экономистами, большинство ребят видят себя именно в этих сферах», — отметила Наталья Кувшинова.

По мнению депутата, проблема в том, что ни сами дети, ни родители, ни школьные учителя не информированы о реальном положении дел на рынке. Они не знают, какие профессии будут востребованы на момент окончания выпускниками вузов.

В письме, направленном министру образования Ольге Васильевой, содержатся несколько возможных вариантов внедрения профориентации в школы. Первый —отдельные специальные уроки, для которых будет разработана собственная методическая программа.

Однако педагоги и психологи постоянно говорят о перегруженности школьной программы, и вместить еще один урок в расписание просто невозможно. Но у парламентариев есть альтернативные варианты.

«В программе есть предмет «технология». Наверное, было бы правильно учить детей на этих уроках не только делать скворечники и готовить, но и давать им информацию о тех специальностях, которые пользуются спросом. Можно на успешных примерах рассказать о профессиях сварщика, слесаря, инженера и многих других, востребованных рынком труда», — пояснила Наталья Кувшинова.