В башкирском Мелеузе появилось еще одно памятное место Фото: администрация Мелеузовского района













В башкирском Мелеузе появилось еще одно памятное место Фото: администрация Мелеузовского района

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В минувшие выходные в городе Мелеузе, во дворе гимназии №1, состоялось открытие памятной стелы в честь выпускников гимназии, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане и Чеченской республике. На торжественном митинге присутствовали глава администрации Мелеузовского района Рустэм Шамсутдинов, его заместитель Геннадий Шлычков, военный комиссар по Мелеузу, Мелеузовскому и Федоровскому районам Рустам Кантимиров, руководители общественных и ветеранских организаций района, ученики, педагогический состав гимназии, родители и близкие погибших солдат.

Приглашенные гости в своих выступлениях отметили особое значение такого мероприятия в деле патриотического воспитания будущих защитников родины и увековечении памяти земляков.

На памятной стеле изображены: Виктор Шлычков, выпускник 1982 года гимназии №1, погибший 24 февраля 1986 года, выполняя воинский долг в Афганистане, награжденный двумя орденами Красной Звезды за мужество и отвагу; Владимир Казаков, выпускник 1992 года, погиб при выполнении боевого задания в Чеченской республике 15 апреля 1995 года; Сергей Ланцев, выпускник гимназии, погиб участвуя в боевых действиях в Чеченской республике 11 января 2001 года.

Завершилось памятное мероприятие возложением цветов к стеле, сообщили в информационно-аналитическом отделе администрации муниципалитета.