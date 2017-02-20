«Собор русских Башкортостана» обсудит проблемы межнациональных взаимоотношений Фото: Олег Яровиков «Собор русских Башкортостана» обсудит проблемы межнациональных взаимоотношений Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфе 28 февраля пройдет круглый стол «Проблемы межнациональных взаимоотношений и пути их преодоления. Роль муниципальных органов в реализации государственной национальной политики». Организатор обсуждения — Собор русских Башкортостана.

Свое мнение по заявленной теме выскажут представители творческой интеллигенции, традиционного духовенства, представители государственных и муниципальных органов, ведущие специалисты научных организаций и университетов республики, общественные деятели. Предполагается обсуждение межнациональных отношений в республике, истории народов в развитии Башкортостана, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в условиях глобализации общества.

Материалы и рекомендации круглого стола будут использованы для подготовки и проведения Всероссийской научно-практической конференции «Исторический опыт межэтнического и межконфессионального взаимодействия народов Башкортостана как фактор и позитивный вектор дальнейшего развития межнациональных отношений в республике», которая состоится в сентябре 2017 года в Уфе.