В Башкирии утилизировано более 2 млн энергосберегающих ламп Фото: Минэкологии РБ В Башкирии утилизировано более 2 млн энергосберегающих ламп Фото: Минэкологии РБ

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане за год реализации Всероссийского природоохранного социального проекта «Экобокс» удалось безопасно утилизировать более 2 млн энергосберегающих ламп, сообщили в Минэкологии республики. В настоящее время более 1,2 тысячи экобоксов установлено на территории 23 муниципальных образований региона. Места расположений контейнеров представлены на официальном сайте.

«Более двух миллионов энергосберегающих ламп — это порядка восьми килограммов ртути. Собранные опасные бытовые отходы не попали на полигоны, а были обезврежены на специализированном заводе», — прокомментировал руководитель проекта «Экобокс» Александр Гусев. — Результаты сбора за прошлый год показывают, что экологическое образование и состояние экологии неразрывно связаны. Благодаря социальному направлению проекта, в рамках которого мы проводим экологические уроки и мероприятия, а также привлекаем наружную социальную рекламу, мы можем наблюдать, как улучшаются показатели раздельного сбора токсичного мусора».