В Башкирии водитель едва не сбил бегущего под колеса автомобиля подростка - ВИДЕО Фото: скриншот видео с канала Мизери Селкид, YouTube | Видео: Мизери Селкид, YouTube В Башкирии водитель едва не сбил бегущего под колеса автомобиля подростка - ВИДЕО Фото: скриншот видео с канала Мизери Селкид, YouTube | Видео: Мизери Селкид, YouTube

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане водитель едва не сбил бегущего под колеса автомобиля подростка. Инцидент произошел в Нефтекамске в феврале этого года (судя по дате видеорегистратора). По записи, опубликованной в интернете, видно, как автомобиль едет по плохо освещенной улице. В районе перекрестка двигается пешеход. И чем ближе оказывается машина, тем больше ускоряется неизвестный. Водителю удалось предотвратить наезд на уже бежавшего под колеса пешехода. Автомобиль «ушел» направо, на обочину.

Запечатленный сюжет очень похож на воплощение в жизнь игры «Беги или умри». В начале февраля агентство «Башинформ» сообщало о новом опасном увлечении подростков. По правилам игры ребенку якобы предлагается перебежать дорогу на красный сигнал светофора прямо перед проезжающей машиной. В этот момент его должны снять на видеокамеру.

«Если родители в рассылке получают подобную информацию, им следует в очередной раз напомнить своим детям о соблюдении Правил дорожного движения и опасности их игнорирования. Стоит добавить, что с начала года в республике ДТП с серьезными, тяжкими последствиями с участием несовершеннолетних, где они являлись бы пешеходами, не зарегистрировано», — сказал представитель МВД по РБ.