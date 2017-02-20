В Башкирии пройдет фестиваль родных языков имени Джалиля Киекбаева Фото: Олег Яровиков В Башкирии пройдет фестиваль родных языков имени Джалиля Киекбаева Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Уфе 21 февраля состоится VI республиканский фестиваль родных языков имени Джалиля Киекбаева. Его организатор — Комитет Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО совместно с Министерством образования РБ и Ассоциированной школой ЮНЕСКО — гимназией №39 Уфы. Фестиваль приурочен к Международному дню родного языка, который учрежден Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1999 году и ежегодно отмечается 21 февраля с целью защиты языкового и культурного многообразия.

Основной целью республиканского фестиваля является воспитание интереса учащихся к изучению родных языков и развитию языкового разнообразия. В мероприятии принимают участие учащиеся Ассоциированных школ ЮНЕСКО и клубов друзей ЮНЕСКО Башкортостана.

В этом году будет представлена новая тема — «Сказочный мир моего народа». Участники мероприятия на разных языках будут инсценировать сказки народов мира, сообщили в Комитете РБ по делам ЮНЕСКО.

Джалиль Гиниятович Киекбаев — известный башкирский ученый-тюрколог, лингвист, полиглот, заслуженный деятель науки РБ, отличник народного просвещения России. Он внес огромный научный и практический вклад в развитие и сохранение башкирского языка, других языков народов России. Им впервые были разработаны основы сравнительно-исторического изучения урало-алтайских языков с использованием методов структурной лингвистики и доказано их типологическое сходство. Джалиль Киекбаев является автором более 100 научных трудов, учебников и пособий, стихов и романов.

Как сообщало агентство «Башинформ», День родного языка в Башкортостане будет отмечаться широко и повсеместно. На территории муниципальных районов и городских округов республики предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на поддержку языкового и культурного разнообразия и многоязычия.