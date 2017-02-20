Лилия Гумерова организует специализированный прием для детей-инвалидов Фото: Андрей Старостин Лилия Гумерова организует специализированный прием для детей-инвалидов Фото: Андрей Старостин

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

По инициативе сенатора от Башкортостана, первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой в Гафурийском районе состоится выездной прием по вопросам обучения, лечения и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Специалисты окажут медицинскую помощь детям 21 февраля, сообщил помощник сенатора.

Прием проведут медики Бюро медико-социальной экспертизы, Республиканской детской клинической больницы и Республиканской психолого-медико-педагогической комиссии, представители служб социальной защиты и сферы образования. На прием записались свыше 110 детей, 50 из которых — инвалиды. По необходимости будут оформлены направления в муниципальные и республиканские учреждения здравоохранения, для прохождения обследования и последующего лечения.

Сенатор отметила, что выездной прием — один из способов оперативной помощи населению. «Не у всех жителей районов есть возможность выехать с детьми-инвалидами в столичные больницы на прием к узким специалистам, решить вопросы их обучения, поэтому выезды врачей в районы и села очень востребованы. Ко мне как к сенатору очень часто поступают такие обращения и просьбы от жителей сел и деревень. И, несомненно, эти просьбы не должны оставаться неуслышанными», — сказала Лилия Гумерова.

Выездной прием в Гафурийском районе пройдет на базе Красноусольской ЦРБ.