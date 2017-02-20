В Уфе лучшие педагоги рассказали об учителях-недоучках и борьбе с второгодничеством Фото: Книжная палата РБ В Уфе лучшие педагоги рассказали об учителях-недоучках и борьбе с второгодничеством Фото: Книжная палата РБ

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В Уфе на первом совещании учителя-отличники поделились секретами борьбы с неуспеваемостью и второгодничеством. Почему в школу приходят учителя-недоучки и как привить ученикам любовь к географии, рассказала газета «Красная Башкирия» в феврале 1937 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

15 февраля 1937 года в уфимском доме Красной Армии открылось первое в Башкирии совещание учителей-отличников. В течение трех дней лучшие педагоги республики делились опытом своей работы. Повышенное внимание уделялось борьбе с второгодничеством, за лучшую успеваемость учащихся, «в особенности по родному языку и математике», говорится в газете.

Учительница уфимской средней школы №1 А. В. Красносельцева рассказала, что, готовясь к уроку, просматривает несколько учебников и отбирает лучшие. «В классе я нахожусь там, откуда мне видно всех учеников, чтобы сразу заметить, кто в чем затрудняется. У меня крепкая связь с родителями. Они мне помогают воспитывать детей. А любовь к своему делу обеспечивает мне успех», — уверена педагог.

Преподавательница русского языка и литературы 17-й неполной средней школы города Уфы Чанышева рассказала, как в их школе борются с второгодничеством и неуспеваемостью. «Из отстающих мы создали несколько групп по тем разделам, по которым они не успевают. И теперь отстающих нет». Педагог неполной средней школы из Туймазинского района Майборода призвал «учителей-отличников оказать помощь учителям национальных школ в изучении русского языка и литературы».

О том, как выполняются решения партии о преподавании в школах географии и истории, рассказал на вечернем заседании учитель географии из Буздякского района Губайдуллин. «Успеваемость учащихся седьмых классов по географии в этом году достигла 94 процентов», — сообщил он. Учитель добился таких результатов тем, что «с первого дня учебы строил преподавание географии так, чтобы привить у учеников интерес к географической карте».

Важной темой обсуждения стал низкий уровень подготовки педагогических кадров. Учитель из Зианчуринского района Секретарев посетовал, что «некоторые педагогические техникумы выпускают Митрофанушек, которым вместо того, чтобы учить детей, нужно еще самим много учиться». Как выяснилось, в Зианчуринский район из стерлитамакского педагогического техникума были направлены учителя, которые «в предложенных им заведующим роно письменных работах сделали много ошибок».

В издании отмечается, что полученный на совещании материал будет сосредоточен в Наркомпросе, так опыт лучших учителей станет достоянием всех педагогов Башкирии. По итогам совещания все учителя-отличники премированы, говорится в публикации.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.