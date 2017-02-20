В Башкирии провели Экологический урок Фото: Башкирский заповедник В Башкирии провели Экологический урок Фото: Башкирский заповедник

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане присоединились к Всероссийской акции «Экологический урок». В ходе акции школьники всей страны в присутствии представителей природоохранных учреждений, заповедников и природных парков смотрели в режиме онлайн трансляцию из Московского государственного университета, писали экологический диктант, задавали вопросы. Цель урока — повысить интерес школьников к проблемам экологии, экологической безопасности, сохранению и изучению биоразнообразия, эколого-натуралистическим и природоохранным мероприятиям.

Урок провели министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской и ректор Московского государственного университета академик Виктор Садовничий. В 150 охраняемых природных территориях страны специалисты-экологи прокомментировали выступления москвичей, дополнив увлекательную лекцию актуальными примерами из практики на местах.

Активное участие в акции приняли сотрудники Башкирского государственного природного заповедника. Они пришли в среднюю школу центральной усадьбы заповедника деревни Саргая Бурзянского района смотреть трансляцию вместе со школьниками. В Саргаинской школе всего 20 учеников, все они члены экоклуба «Капелька». Заместитель директора заповедника по эколого-просветительской деятельности Залия Янбаева рассказала школьникам о том, как беречь и сохранять природу, о задачах Башкирского заповедника.

Во время трансляции ученикам из Саргаи не удалось задать вопросы в режиме реального времени, но они решили обязательно с помощью взрослых подготовить свои вопросы в письменной форме и отправить их министру по почте.