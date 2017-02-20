В центре Уфы появится памятник народному поэту Башкортостана Рами Гарипову

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе появится памятник народному поэту Башкортостана Рами Гарипову. Скульптура авторства Халита Галиуллина прошла второй этап согласования в администрации города. Об этом в соцсети сообщил депутат Горсовета Артур Хазигалеев. Поэт изображен декламирующим стихи с книгой в правой руке.

«Предположительно, памятник будет установлен между зданием «Башинформсвязи» и кинотеатром «Родина» в третьем квартале 2017 года. Думаю, хорошо бы успеть к 1 сентября», — сообщил источник.

Сегодня годовщина смерти башкирского поэта Рами Гарипова. Он умер от разрыва сердца 40 лет назад, 20 февраля 1977 года. При жизни Рами Гарипов не имел ни званий, ни наград. Высокое звание «Народный поэт Башкортостана», имя лауреата Государственной премии им. С. Юлаева — всё это пришло к нему уже после смерти и стало символом общенародной любви к поэту, который в непростые времена защищал право творить на родном языке, обращаться к своему народу, говорить ему правду, пусть иногда и горькую.