Федеральная трасса из Кирова в Уфу сократится на 150 километров Фото: Олег Яровиков Федеральная трасса из Кирова в Уфу сократится на 150 километров Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Федеральный маршрут Киров-Ижевск-Уфа сократится на 150 километров. Это станет возможно благодаря реализации инвестиционного проекта «Участок автодороги Ижевск-Сарапул-Камбарка. Мостовой переход через реку Кама у г. Камбарка». Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич держит на контроле реализацию проекта.

Полпред отметил, что «данный участок имеет большое значение для развития транспортной системы округа. Его запуск позволит сократить протяженность федеральных маршрутов Киров-Ижевск-Уфа на 150 км, Москва-Екатеринбург — на 300 км».

Как пояснили в пресс-службе Главного федерального инспектора по РБ, проект реализуется в соответствии с распоряжением Правительства России. Общая стоимость проекта составляет 13,9 млрд рублей, из которых 10,1 млрд — средства частного инвестора. Строящиеся мостовые переходы и подъезды к ним предполагается использовать на коммерческой основе.

Первоначально в соответствии с графиком проект планировалось завершить в 2016 году, но в связи с возникшими финансовыми сложностями у концессионера (ООО «РИК») завершение работ перенесено на 2017 год.

«Важное значение объект имеет не только для Удмуртии, но и для регионов, которые он связывает между собой: Перми, Башкирии, Оренбурга. Это очень важный транспортный узел. Финансовая модель, несмотря на все экономические трудности, реализуется и идет с небольшим отставанием от графика. В 2016 году хотели сдать мост в эксплуатацию, но были недоработки, решили не гнаться за датой», — подчеркнул по итогам совещания Михаил Бабич.