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Волейбольный клуб «Уфимочка-УГНТУ» дважды уступил в Нижнем Новгороде

СПОРТ

Волейбольный клуб «Уфимочка-УГНТУ» дважды уступил в Нижнем Новгороде Фото: ВК «Уфимочка-УГНТУ»

Волейбольный клуб «Уфимочка-УГНТУ» дважды уступил в Нижнем Новгороде Фото: ВК «Уфимочка-УГНТУ»

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Волейбольный клуб «Уфимочка-УГНТУ» провел очередные игры в женской Высшей лиге «А» чемпионата России. В Нижнем Новгороде уфимки дважды проиграли местной «Спарте» — 1:3 и 0:3.

Уфимская команда с 25 очками находится на седьмой позиции.

Следующие игры «Уфимочка-УГНТУ» проведет 26 и 27 февраля дома с «Политехом» из Курска.

Теги: волейбол,женский чемпионат России
 
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