В Башкирии известные чемпионы по международным шашкам проводят встречи со школьниками Фото: Федерация международных шашек РБ





















В Башкирии известные чемпионы по международным шашкам проводят встречи со школьниками Фото: Федерация международных шашек РБ

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В преддверии проводимого в Уфе Кубка мира по международным шашкам, в шашечных центрах республики проходят встречи с чемпионами мира, Европы, России.

Как сообщили в Федерации международных шашек РБ, в минувшие выходные в Башкирском Зауралье побывал один из сильнейших шашистов мира, обладатель титулов победителя мировых и европейских чемпионатов Айнур Шайбаков. Он посетил Абзелиловский, Баймакский, Зианчуринский, Зилаирский районы, города Сибай и Баймак. Здесь он провел встречи со школьниками и их наставниками, с опытными шашистами и организаторами спортивных мероприятий, с болельщиками, журналистами, поделился своим опытом.

От имени Федерации шашек РБ Айнур Шайбаков поощрил сельские команды, проявившиеся себя на Спартакиаде школьников 2016 года. От себя лично наградил лучших в сеансах одновременной игры, открытом этапе Кубка Зауралья по русским шашкам среди детей до 14 лет, первенстве Зилаирского района по русским шашкам среди школьников 1-11 классов, турнире воспитанников Юго-восточного межрайонного центра социальной помощи семье и детям в Сибае, чемпионате Абзелиловского района среди команд сельсоветов.

Накануне в Ишимбае, в помещении ИСДЮШОР по шашкам, чемпион мира по блицу Муродулло Амриллаев провел сеанс одновременной игры.

Сразиться с многократным чемпионом мира, Европы, России решили сильнейшие учащиеся ишимбайской шашечной школы, а также их тренеры — всего 45 человек.

Счет сеанса — 41:4 в пользу Амриллаева. Вничью с международным гроссмейстером сыграли Регина Зайнуллина, Злата Парахина, Динис Аитбаев, Вадим Ахтямов, Ярослава Ватолина, Александр Яковлев, а также их наставники Янис Сафин и Ирек Гатиятуллин. Лучшие по итогам сеанса награждены памятными кубками и призами.

В Кумертау для школьников сеанс одновременной игры провела чемпионка России по международным шашкам Алия Аминова. Мероприятие прошло в средней общеобразовательной школе №5, где в начальных классах организована внеурочная деятельность по шашкам.

«Возможно, среди вас есть будущие чемпионы. Но, чтобы достичь результата, необходимо много и упорно тренироваться. Я желаю вам развиваться как умственно, так и физически», — обратилась к юным любителям шашек Алия Аминова.

Финал Кубка мира по международным шашкам пройдет в Уфе с 1 по 12 марта 2017 года. В нем примут участие 20 сильнейших шашистов планеты — 10 мужчин и 10 женщин. Среди них шесть представителей Башкортостана: Айнур Шайбаков, Александр Георгиев, Муродулло Амриллаев, Айгуль Идрисова, Алия Аминова и Тамара Тансыккужина.