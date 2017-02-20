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Башкирское предприятие отправило в Нидерланды корм для сельскохозяйственных животных

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Башкирское предприятие отправило в Нидерланды корм для сельскохозяйственных животных Фото: ru.all.biz

Башкирское предприятие отправило в Нидерланды корм для сельскохозяйственных животных Фото: ru.all.biz

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Мелеузовский сахарный завод отправил на экспорт в Нидерланды 240 тонн свекловичного гранулированного жома. Это ценный корм для сельскохозяйственных животных. Делается он из побочных продуктов производства сахара. Партию, отправленную железнодорожным транспортом, проверили специалисты в соответствии с требованиями страны-импортера, сообщили в отделе ветнадзора Управления Россельхознадзора по РБ.

Теги: экспорт,Россельхознадзор,ветнадзор
 
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