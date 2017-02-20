Уфимец не хотел давать автомобиль жене, спрятал его и заявил об угоне Фото: автор Уфимец не хотел давать автомобиль жене, спрятал его и заявил об угоне Фото: автор

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Уфимец не хотел давать автомобиль жене, спрятал его и заявил об угоне. В отношении 35-летнего обманщика составлен протокол по статье «Заведомо ложный вызов специализированных служб». Об этом агентству «Башинформ» сообщил сотрудник пресс-службы МВД по РБ Фанис Ахметов.

По предварительным данным, супруга предупредила мужа, что ей на днях понадобится автомобиль для поездки по городу. Но автовладелец по каким-то причинам не пожелал предоставлять ей транспортное средство. Он быстро переставил машину, а жене сказал, что иномарку угнали. При ней он позвонил в полицию и заявил об угоне.

Следственно-оперативная группа несколько часов устанавливала детали угона и обнаружила нестыковки. Оказалось, что заявитель солгал, продержав полицейских почти до утра. Теперь он понесет наказание за заведомо ложный вызов сотрудников полиции. Также ему придется объяснить свой поступок и жене.