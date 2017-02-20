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Башкирия на 49 месте в стране по доступности мобильной связи

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Башкирия на 49 месте в стране по доступности мобильной связи Фото: mobilecart.ru

Башкирия на 49 месте в стране по доступности мобильной связи Фото: mobilecart.ru

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Республика опустилась с 36 на 49 место среди субъектов РФ в рейтинге доступности мобильной связи, сообщает РБК-Уфа по данным аналитиков. Рейтинг учитывает среднюю стоимость пакета услуг мобильных операторов и доходы населения.

Самой дешевой, как и в прошлом году, оказалась мобильная связь в Тюменской области. Также в первую тройку вошли Москва (ранее занимала восьмое место) и Иркутская область (ранее пятое место). Замыкают список Волгоградская, Саратовская и Кировская области.

Авторы исследования отметили, что динамика индекса доступности в большей степени зависела от изменения доходов населения, чем от стоимости тарифов, потому что «операторы предпочитают менять не стоимость, а наполнение: делают тарифы с низкой абонентской платой, но наполняют пакетами услуг, не отвечающими по своим объемам требованиям абонентов».

Теги: рейтинги,мобильная связь
 
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